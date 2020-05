Fernando Brito: A Globo entra em campo por Moro

"Moro tem a vantagem da intensa campanha da Globo, que o apresenta ainda como herói que resistiu às interferências espúrias do presidente", avalia o jornalista Fernando Brito edit

Por Fernando Brito, no Tijolaço - Enquanto a contaminação e a morte dos brasileiros se espalham, os corpos se amontoam nos corredores dos hospitais, por falta de espaço nos necrotérios, o país espera não por providências sanitárias, nem por decisões essenciais sobre o isolamento social que se desmancha sob o sábado de sol, mas pelo fim do depoimento de Sergio Moro à (e na) Polícia Federal da qual ele foi, durante anos, o chefe, na prática.

Moro, por mais que tenha acumulado em seu telefone – numa espécie de Vaza Jato ao reverso – diálogos nada republicanos com Bolsonaro – move-se no fio da navalha da prevaricação, por ter aceito, durante meses, o que agora chama de crime.

É que, ao contrário do que ocorre no privado, o servidor público não tem apenas o poder, mas o dever de noticiar a prática de crime.

Portanto, as tais “provas acumuladas” de Moro em mensagens arquivadas em seu celular, não poderão ser de flagrante interferência de Bolsonaro na PF, porque isso o obrigaria a ter, então, dado ciência à PGR, sob pena de deixar de cumprir seu dever funcional.

Moro tem a vantagem da intensa campanha da Globo, que o apresenta ainda como herói que resistiu às interferências espúrias do presidente.

Mas não parece ter vida fácil no Partido do Ministério Público e não tem o controle do Judiciário, para o qual é rei morto.

Não é improvável que no Jornal Nacional de hoje alguma das “provas” seja exibida.

Lá, o “morismo” sobrevive forte, embora se tenha visto no “duelo de loucos” na porta da Polícia Federal que hoje ele respira por aparelhos.

