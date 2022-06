Fernando Brito: Fux cometeu erro 'inadmissível' ao minimizar perseguição da Lava Jato contra Lula

"Minimizar, do alto da cadeira de presidente do STF, a torpeza deste conluio não é apenas vergonhoso na forma. É inadmissível", afirma o editor do Tijolaço edit

247 - O editor do Tijolaço, Fernando Brito, cobrou punição, por meio de um artigo publicado nesta segunda-feira (10), para os envolvidos nos abusos da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cobrança foi feita em meio à repercussão causada pela divulgação de um trecho de um documentário da cineasta Maria Augusta Ramos, em que “Alexandrino Alencar, um dos principais dirigentes da Odebrecht, revela ter sido pressionado a envolver Lula em irregularidades pelos procuradores da equipe de Deltan Dallagnol, sob pena de não ser aceito seu acordo de delação e mofar na cadeia”.

“Este acordo, todos sabem, foi peça chave para a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia e integrou ativamente duas outras ações: a das palestras do ex-presidente e a suposta doação de um prédio ao Instituto Lula, que jamais foi realizada”, ressalta Brito no artigo.

Segundo ele, o presidente Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, cometeu um erro “inadmissível” ao tentar minimizar a perseguição ao ex-presidente Lula feita pelos integrantes da força-tarefa da Lava Jato.

“Minimizar, do alto da cadeira de presidente do STF, a torpeza deste conluio não é apenas vergonhoso na forma. É inadmissível em quem tem, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, o dever do controle disciplinar da magistratura. E isso não é só “uma questão formal”, destaca Brito.

Leia a íntegra no Tijolaço.

