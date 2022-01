Fernando Brito ironiza e critica Estadão: "continue errando, Lula, e você vence no 1° turno"

Apoie o 247

247 - O jornalista Fernando Brito, no seu blog Tijolaço, criticou a posição da imprensa corporativa contra o ex-presidente Lula (PT) afirmando que o petista vem comentando “erros táticos na condução de sua pré-campanha e revelando fragilidades e inconsistências de sua agenda”, conforme disse artigo do Estado de S.Paulo.

Por isso, no título, Brito ironiza: “continue ‘errando’, Lula, e você vence no 1° turno”. Segundo ele, “a grande imprensa brasileira tem a ideia do “‘partido único’”, “tudo o que não é aquilo que ela defende é errado, arcaico, desastroso e – numa palavra – inadmissível”.

Para o Estadão, o maior “erro” de Lula seria defender a revogação da reforma trabalhista de Michel Temer (MDB).

Ao contrário, segundo Brito, “Lula se aproxima da vitória eleitoral, talvez já no primeiro turno justamente por significar para a população a retomada do emprego, da ocupação e dos direitos do trabalho, o revés das posições de Bolsonaro”.

“O jornal apressa-se em dizer que Sergio Moro e João Dória ‘acordaram’ e protestaram fortemente contra a intenção de Lula. Seria conveniente que ambos, então, expusessem claramente que direitos pretendem tomar em troca de que empregos pretendem dar”, diz.

“Se for de entregador de lanches, é justo que o povo brasileiro possa saber disso e julgar se essa precarização do trabalho está resolvendo o drama deste país. Do contrário, pelas pesquisas eleitorais, é de se dizer: ‘continue errando’, Lula, por favor”, conclui.

