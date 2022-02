Fernando Brito: 'mercado sabe do crescimento no governo Lula e por isso não teme sua vitória'

Apoie o 247

247 - O jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, comentou a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que a "'turma da bufunfa' tem uma década de experiência com os governos petistas ganhando muito dinheiro". "Uns 80% desta turma não tem ideia do que foram os anos 80 e 90. Lula nunca foi-lhes um desastre e, se não fossem tão medíocres, veriam que ganha-se mais num país próspero do que num arruinado", diz o jornalista.

De acordo com o jornalista, "o foco da baixa dos juros será pela via dos praticados pelos bancos públicos nas operações reais de financiamento, sempre muito acima da remuneração do dinheiro via Selic".

"E o primeiro biênio – que corresponde ao mandato de Campos Neto – certamente não será de pé no acelerador monetário. A economia em ruínas que Lula herdará não enseja estas velocidades. Na segunda parte do mandato, sim, será hora de pisar no acelerador com a 'casa arrumada'. Na segunda parte do mandato, sim, será hora de pisar no acelerador com a “'casa arrumada'".

