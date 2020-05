Fernando Brito: Moro inferniza Bolsonaro, mas perdeu sua mística

"A demissão de Moro tem dez dias, mas já o arrastou para uma insignificância de anos", escreve o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. "A trajetória do ex-juiz para o opróbrio, a degradação, a humilhação, para o vexame é irreversível" edit

Por Fernando Brito, do Tijolaço - Pesquisas, ruas, mídia.

Pouco mais de uma semana e já é possível ver que Sergio Moro perdeu, e feio, a batalha para Jair Bolsonaro.

Seja nas ruas de Brasília, seja nos portões da Polícia Federal, deu para ver que as manadas seguiram o sino psicopata do presidente e largaram o juiz no minguado terreno remanescente de gatos pingados no que já foram multidões de idólatras.

A monstruosidade que Moro pariu tornou-se mais monstruosa que seu ventre.

O fundamentalismo religioso que o embalou fez crescer um fundamentalismo mais feroz.

Como o pássaro preto, o chupim, que põe os ovos no ninho do tico-tico, gerou um ser tão grande e feroz que devora os outros filhotes e até quem o chocou.

O uso judicial de suas “delações premiadas” é igual ao que se faz das que comandou em Curitiba: serve para atacar a honra (ou a falta dela) alheia, mas não santificam o delator.

A demissão de Moro tem dez dias, mas já o arrastou para uma insignificância de anos.

A trajetória do ex-juiz para o opróbrio, a degradação, a humilhação, para o vexame é irreversível.

Moro é o adversário que Jair pediu a Deus.

Não pode enfrentá-lo no campo da moral, da legalidade, do humanismo, da isenção, do respeito à lei

A legião de seguidores que teve, agora, segue o que simboliza o fanatismo autoritário que ele um dia representou.

O chupim de Moro cresceu, tem um bico enorme e devora o ninho onde cresceu.

