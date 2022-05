Fernando Brito: "Se Lula dispara, Bolsonaro pira"

Apoie o 247

Tijolaço - "48% de intenções de voto no primeiro turno e 58% no segundo, abrindo 21 e 25 pontos, respectivamente, sobre o segundo colocado põe abaixo a história de que a rejeição ao ex-presidente – a Folha ainda não deu o resultado numérico – seria altíssima. Vai ficar na dezena dos 30%, provavelmente.

"Também prenuncia uma maré de votos que, nos estados, vai empurrar os candidatos apoiados pelo ex-presidente, o que porá em alvoroço os que aderiram, no Congresso, ao atual presidente".

O jornalista destaca que no Nordeste, os números são massacrantes: Lula tem 62%, contra 17% do atual presidente.

Fernando Brito comenta também o cenário de um eventual segundo turno: "O segundo turno é uma 'lavagem': Lula iria – porque com os números atuais, tudo termina no 1° turno – a 58%, contra os 33% de Bolsonaro, o que dá, em votos válidos, 63,7% do eleitorado, maior do que qualquer das vitórias anteriores do ex-presidente, em 2002 e 2006".

"Se Bolsonaro já estava destrambelhado com pesquisas que lhe eram muito mais generosas, com o Datafolha – que é a maior bússola dos meios políticos – agora ele irá a (mais) loucura", escreve o jornalista.

