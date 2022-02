Fernando Brito sobre novo vídeo de Bolsonaro: "talvez mereça o Oscar. E logo dois, de melhor filme de ficção e melhor ator"

Apoie o 247

247 - Em texto publicado nesta segunda-feira (14) no site Tijolaço, o jornalista Fernando Brito critica a iniciativa de Jair Bolsonaro de publicar no Twitter um vídeo em que ele tenta resgatar a suposta facada na campanha de 2018 e aparece com uma maneira de falar incomum para pós-operados.

De acordo com o jornalista, "desprezado por toda parte, Bolsonaro talvez mereça agora o reconhecimento internacional, com o Oscar. E logo dois, de melhor filme de ficção e melhor ator".

"Depois de uma longa e extensa cirurgia abdominal, é incrível que médicos fossem permitir um comício dentro de uma UTI e que seu paciente falasse tanto", afirma.

