Fernando Gabeira alerta: há um golpe em curso e Bolsonaro não aceitará derrota em 2022

“Se levarmos em conta o discurso de Bolsonaro de que as pessoas devem ter armas para se rebelar contra governos e sua campanha de combate às urnas eletrônicas, é possível concluir que não aceitará derrota nas urnas”, diz o jornalista edit

247 - Em análise publicada no jornal O Estado de S.Paulo, o jornalista Fernando Gabeira diz que “Forças Armadas, dirigentes do Congresso, Procuradoria-Geral da República” estão dominados “pela vontade” de Jair Bolsonaro. O ex-deputado afirma que, “se levarmos em conta o discurso de Bolsonaro de que as pessoas devem ter armas para se rebelar contra governos e sua campanha de combate às urnas eletrônicas, é possível concluir que não aceitará derrota nas urnas”.

“Pode-se pensar que isso seja um problema para 2022. Mas a verdade é que os fundamentos de um governo autoritário já estão sendo estabelecidos no Brasil”, complementa.

De acordo com o jornalista, “a decisão do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello, que subiu num palanque em manifestação pró-Bolsonaro, é um exemplo dramático desse processo”.

“As Forças Armadas foram seduzidas pelo governo e inundaram os cargos públicos federais. Agora, o Exército rasga seu estatuto disciplinar para, segundo alguns, não criar uma crise maior com Bolsonaro”, diz. “Como se não bastasse, há o lento processo de sedução das Polícias Militares, que respondem afirmativamente aos acenos de Bolsonaro”, acrescenta.

Segundo o jornalista, “talvez fosse mais fácil contestar o governo sem a pandemia”. “Mas estamos no limiar da terceira onda e parece que Bolsonaro, com sua política sanitária devastadora, compreende a ambiguidade da situação: ao mesmo tempo que lhe rouba apoio político, o vírus retém as multidões em casa”.

