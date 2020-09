Fernando Holiday sobre programa só para negros do Magazine Luiza: “quem vai definir quem é negro e quem não é?” (vídeo)

O vereador Fernando Holiday (Patriota-SP) protestou nas redes sociais contra a forma de contratação de trainees do Magazine Luiza. Ele contestou o protocolo de seleção: “quem vai definir quem é negro e quem não é?” edit

247 - O vereador Fernando Holiday afirmou que o processo de seleção do Magazine Luiza, que só irá contratar pessoas negras, tem fundo racista. Ele disse: “a política de cotas para negros na @magazineluiza e na @Bayer, além de gerar mais dúvidas sobre a capacidade profissional de negros, institui um padrão racista de contratação. Por esse motivo, representarei as duas empresas no Ministério Público.”

Grande filhodaputa! Um dos maiores do mundo! https://t.co/c5xqmcI0Xw — José de Abreu (@zehdeabreu) September 19, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.