Ferréz: a periferia é que carrega o sistema

247 - Escritor, editor e empreendedor da periferia de São Paulo, Ferréz conversou com a TV 247 nesta semana sobre a impossibilidade de a população dos bairros mais pobres cumprir a quarentena determinada para combater a disseminação do novo coronavírus.

Ele ressaltou que é a população mais pobre do Brasil que mantém a quarentena luxuosa da classe média e alta brasileira.

“Algumas pessoas tentam respeitar [a quarentena], tentam seguir as normas, mas muita gente não está respeitando. Muita gente abre o comércio pela metade, muita gente precisa sobreviver e não tem dinheiro para fazer a próxima compra da semana. A periferia é a grande mantenedora dessa quarentena luxuosa, ela que mantém, com trabalho, com limpeza, com tudo isso, esse luxo da quarentena. A quarentena de verdade, bem feita, conforme a recomendação da OMS, é para poucos”.

