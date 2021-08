Filhas de Gugu acusam tia de manipulação: 'Negou Porsche que sempre sonhei'

247 - Marina e Sofia, filhas de Gugu Liberato, acusaram a tia Aparecida Liberato de mentiras e manipulações sobre o processo que envolve o reconhecimento da união estável entre o apresentador e a mãe, Rose Miriam. A informação é do portal UOL.

Em vídeo divulgado pelo site Metrópoles, elas comentaram sobre a relação com a irmã de Gugu e apontaram momentos em que ela teria mentido para as sobrinhas. A defesa das filhas do apresentador afirmou que o vídeo foi indevidamente vazado à imprensa e os fatos serão investigados.

“Eu pedi para a minha tia a Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora e ela disse que eu não poderia ter esse carro por ser de luxo para uma criança de 17 anos e também ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei um carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz”, disse Sofia Liberato

PUBLICIDADE

As filhas do apresentador pediram emancipação após não receberem informações da tia e do advogado responsável sobre o andamento do processo que envolve a união de Gugu e Rose.

PUBLICIDADE