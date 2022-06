Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de não dar comida nem remédio ao apresentador

Apoie o 247

247 - Roger e Rodrigo Moreira, filhos de Cid Moreira, solicitaram a reabertura do processo de divisão de bens ao Ministério Público e fizeram diversas acusações a Maria de Fátima, atual mulher do apresentador. Segundo informações da coluna de Léo Dias no Metrópoles, ao contrário do que vinham acusando o pai de negligenciá-los, os irmãos afirmam que o veterano virou “refém” da esposa. A reportagem é do portal Na Telinha.

“Pois, em tese, CID MOREIRA se encontra praticamente refém da atual esposa”, declararam os filhos no pedido de reabertura de inquérito. Roger e Rodrigo afirmam que Maria de Fátima estaria “dilapidando” o patrimônio do famoso, transferindo-o para contas privadas.

Além disso, também acusam a madrasta de deixar Moreira, de 94 anos, sem se alimentar e sem suas medicações, com interesse exclusivo no patrimônio do jornalista.

Em agosto do ano passado, o advogado dos filhos de Cid Moreira disse ao Fofocalizando que gostariam de ser responsáveis pela guarda do ex-âncora do Jornal Nacional e não tinham interesse no dinheiro do pai. De acordo com Angelo Carbone, eles também lutavam pela restituição de "tudo que foi pego por Maria de Fátima e sua turma".

