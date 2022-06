Filhos de Cid Moreira afirmam que pai virou “refém” da mulher

Apoie o 247

Metrópoles - O imbróglio judicial envolvendo Cid Moreira e seus filhos ganhou um novo capítulo. A coluna LeoDias teve acesso a um documento de pedido de reabertura do inquérito de divisão patrimonial do ex-apresentador do Jornal Nacional. Nele, Roger e Rodrigo Moreira solicitaram a reabertura do processo ao Ministério Público. No entanto, ao contrário do que vinham acusando o pai de negligenciá-los, os filhos afirmam que Cid Moreira virou “refém” da atual esposa, Maria de Fátima.

“Pois, em tese, CID MOREIRA se encontra praticamente refém da atual esposa”, declararam os filhos no pedido de reabertura de inquérito. Roger e Rodrigo afirmam que Maria de Fátima estaria “dilapidando” o patrimônio do apresentador, transferindo-o para contas privadas. Além disso, também afirmam que ela estaria deixando o Moreira sem se alimentar e sem suas medicações, com interesse exclusivo no patrimônio do jornalista.

