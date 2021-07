Filhos de Cid Moreira pedem na justiça interdição do pai e prisão da madrasta

Segundo herdeiros, a madrasta estaria transferindo o patrimônio do ex-apresentador do Jornal Nacional para familiares dela edit

247 - Os filhos de Cid Moreira, ex-apresentador do Jornal Nacional, com 93 anos, Rodrigo e Roger Moreira, entraram com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) nesta terça-feira (20) pedindo a interdição do pai e a prisão da madrasta, Fátima Sampaio de 58 anos.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, que teve acesso ao processo, os filhos dizem que Cid Moreira é uma “pessoa idosa, senil e que tem problemas psiquiátricos ocasionados pela idade” e acusam Fátima de “depenar totalmente o idoso, em puro estelionato senil, apropriação indébita e formação de quadrilha”.

Segundo os familiares, Fátima estaria transferindo o patrimônio do locutor para familiares dela. Eles também a acusam de maus tratos. Segundo Rodrigo e Roger a madrasta oferece comida estragada ao pai, que é mantido em cárcere privado e impedido de manter contato com outros familiares.

De acordo com o advogado dos filhos, Ângelo Carbone, também já foi aberta uma ação penal, que está em andamento no Ministério Público, na qual é pedida a prisão provisória de Fátima.

"Diante da gravidade dos fatos e da tentativa da querelada em tentar mudar provas, contatar testemunhas, que seja decretada a prisão provisória da mesma por 30 dias, prorrogando-se até que tudo seja apurado ou surja uma preventiva", diz a solicitação.

O problema familiar se tornou público depois que um dos filhos, Roger, contou ao Balanço Geral, da Tv Record, no último dia 13, que foi deserdado pelo pai.

"Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção", diz o texto."[Mas] fiz um documento e deserdei você." Dizia o documento apresentado no programa pelo locutor.

Roger é sobrinho da ex-mulher de Cid Moreira, Ulhiana Naumtchyk. Ele foi adotado após uma temporada de férias na casa dos tios e passou a morar com eles depois.

