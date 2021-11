"Fim do Bolsa Família é evidência da força destrutiva do bolsoguedismo", diz Cristina Serra

"Milhares de estudos mostram que o programa ajudou a reduzir a extrema pobreza e a tirar o Brasil do mapa da fome, para onde voltamos, desgraçadamente”, diz a jornalista Cristina Serra sobre o fim do Bolsa Família edit

247 - A jornalista Cristina Serra avalia que o “fim do Bolsa Família e sua substituição por outro auxílio que ainda nem tem fonte de recursos assegurada” é “mais uma evidência da força destrutiva do bolsoguedismo e de sua base de apoio”.

“Criado no primeiro governo Lula, o Bolsa Família agrupou programas assistenciais já existentes, ampliou a população atendida e vinculou os pagamentos a uma série de condições a serem cumpridas pelas famílias, tais como vacinar as crianças e mantê-las na escola. Um dos aspectos mais importantes foi pagar o benefício, preferencialmente, às mulheres. Milhares de estudos mostram que o programa ajudou a reduzir a extrema pobreza e a tirar o Brasil do mapa da fome, para onde voltamos, desgraçadamente”, destaca Cristina em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

“O Brasil de Bolsonaro nos faz retornar a um tempo de brutalidade e indiferença”, completa.

