'Fim trágico de Bruno e Dom é um êxito para Bolsonaro', diz Janio de Freitas

247 - O jornalista Janio de Freitas, em artigo publicado neste sábado (18) na Folha de S. Paulo, afirma que a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips é um "êxito" para Jair Bolsonaro (PL).

Para o jornalista, "a morte de dois inimigos" do presidente é "um êxito a mais no colar dos êxitos de destruição, peça a peça, da pequena estrutura de proteção humana e segurança territorial havida na Amazônia."

Janio cita a pressa da Polícia Federal em afirmar que não houve mandante dos assassinatos, contrastante com a demora para iniciar as buscas, que foram "tergiversantes".

Aos poucos, nas últimas décadas, como lembra o jornalista, criou-se uma "teia de criminalidades diferentes" na Amazônia, que subsidia outra teia que penetra no governo e no sistema de segurança. Um dos sinais iniciais da perda de controle foi o assassinato de Chico Mendes, e de lá para cá a situação se agravou.

Houve avanço nos assassinatos de indígenas, na pecuária ilegal, no contrabando, entre outros, sem que as autoridades se mobilizassem de forma eficiente para impedir tal descontrole. "Essa omissão encontrou em Bolsonaro a oportunidade e sobretudo os motivos para ser como um plano oficial", afirma Janio.

Com o atual chefe do executivo, a Funai foi tomada pela "infiltração de dirigentes e influentes selecionados e nomeados por Bolsonaro, em substituição aos alheios às diretrizes desligadas do interesse público", tendo sido o próprio Bruno exonerado, em 2019, após obter sucesso numa operação de combate ao garimpo ilegal.

"Nada é ocasional nessa meta. É uma conjugação de condutas e fatores que os assassinatos de Dom e Bruno vieram desnudar como nunca", diz o jornalista.

