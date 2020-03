"Fiquem em casa", diz jornalista brasileira na França

A jornalista Roberta Namour contou à TV 247 como estão sendo aplicadas as medidas restritivas impostas pelo presidente do país, Emmanuel Macron edit

247 - A jornalista brasileira Roberta Namour, que mora na França, país mais afetado que o Brasil neste momento pelo coronavírus, conversou com a TV 247 acerca das medidas restritivas impostas pelo presidente francês, Emmanuel Macron, na última segunda-feira (16). Aos brasileiros, Namour recomendou: “fiquem em casa”.

Roberta Namour aconselhou que todos permaneçam em casa e sigam a recomendação das autoridades para confinamento. Ela também desaconselhou uma corrida aos supermercados. “A situação é alarmista, a gente está impressionado como as coisas estão avançando, impressionados com as medidas do governo. O que eu tenho a dizer é: fiquem em casa, fiquem em casa, não se desesperem que a comida vai acabar, porque isso não vai acontecer em curto prazo, você pode esperar. Se você tiver estoque, não saia, não saia por este motivo, até porque não só os casos de coronavírus que estão entupindo os hospitais, tem outros doentes, então vamos tentar limitar”.

A jornalista contou que, ao contrário do que acontece na Espanha e Itália por exemplo, a restrição da circulação imposta pelo governo da França é mais leve, e permite que pessoas saiam vez ou outra para caminhar, desde que desacompanhadas.

Ela falou também da precariedade do sistema público de saúde francês, e contou que o país agora sofre com a falta de estrutura para atendimento aos doentes. “O número de infectados dobra a cada três dias, ou seja, nós não atingimos o pico ainda. Está vindo com uma velocidade extrema, e isso tem mostrado também a fragilidade do sistema de saúde francês, que é o que tem sido muito discutido. Os hospitais estão em situações precárias, a gente vê quando vai para o hospital que tem sempre coisas muito ultrapassadas, as enfermeiras estão sempre muito insatisfeitas, elas pedem mais recursos. É nesse momento que a gente vê a grande fragilidade”.

