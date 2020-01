Flávio Dino responde a Bolsonaro no Twitter e diz ter agenda repleta de inaugurações

Em resposta a Bolsonaro, que o hostilizou no Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) afirmou: iInformo que já passamos de QUATROCENTOS sistemas de abastecimento d’água inaugurados no nosso governo. E já são milhares de obras inauguradas. Por isso que, graças a Deus, minha agenda vive cheia de inaugurações" edit