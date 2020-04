Flávio Dino sobre pronunciamento de Bolsonaro: 'colcha de retalhos'

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que o discurso de Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e televisão mais parecia uma colcha de retalhos edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) disse que a fala de Bolsonaro revelou um desejo de correção da anterior. Ele disse: "o pronunciamento foi uma colcha de retalhos. Ele parece não saber a quem agradar. Aparentemente quis corrigir o erro grave daquele discurso absurdo da semana passada."

A repercussão da fala mansa de Bolsonaro repercutiu também em todo o Congresso. Vários parlamentares ficaram surpresos com o recuo do presidente, ainda que o ceticismo tenha dominado as percepções.

