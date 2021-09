Flavio Gomes: está na cara que a Anvisa, a mando de Bolsonaro, está orientada a tumultuar evento da Globo

Para o jornalista, Bolsonaro quis apenas tumultuar o Brasil e Argentina válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, que são transmitidas pela Globo edit

247 - O jornalista Flavio Gomes afirmou, em suas redes sociais, que a suspensão do confronto entre Brasil e Argentina pela Anvisa, que entrou no campo da Neo Química Arena aos cinco minutos do primeiro tempo após jogadores argentinos se recusarem a seguir os protocolos sanitários, foi "a mando" de Jair Bolsonaro.

Para o jornalista, Bolsonaro quer apenas tumultuar o evento válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, que são transmitidas pela Globo. "Está na cara que a Anvisa, a mando do governo que permitiu o caos, está orientada a tumultuar evento da Globo. Pra mim é isso", afirmou.

