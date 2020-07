Florestan: foto de Bolsonaro na embaixada dos EUA prova que Brasil virou república de bananas

247 - Em declaração concedida no Bom dia 247, o jornalista Florestan Fernandes bateu duro em Jair Bolsonaro por causa do gesto de submissão ao a Donald Trump, após o almoço de membros do governo brasileiro com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, na casa do diplomata. O encontro foi uma comemoração da Independência dos EUA, comemorada neste sábado, 4 de julho.

"A gente virou uma república das bananas, que está dominada", disse Fernandes. "Eles não dão a menor importância para o Bolsonaro. É aquele cara que vai garantir a segurança dos negócios deles. É vergonhoso", acrescentou.

De acordo com o jornalista, "o Brasil, que chegou a ser um país respeitado, hoje virou chacota, gozação". "É horrível. Pedir para Bolsonaro ficar de boca calada não resolve o problema", afirmou.

Reprodução/Twitter





