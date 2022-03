Folha assume oficialmente a defesa dos combustíveis dolarizados no Brasil: a causa maior da miséria e da inflação

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve como maior objetivo dolarizar a política de preços da Petrobrás, para transferir renda dos brasileiros para os acionistas privados da Petrobrás, passou a defender oficialmente, como sua linha editorial, a manutenção desta política que empobreceu o Brasil e os brasileiros, causando fome, miséria, inflação e desemprego.

Editorial da Folha publicado nesta quarta-feira rasga todos os manuais de economia e diz que "o problema tem sido tratado com demagogia desinformada da esquerda à direita".

"Um mote comum foi o tabelamento de preços da Petrobras, que seguem cotações mundiais, como de resto ocorre com produtos básicos como carnes, grãos ou minérios —curiosamente, a carestia da comida não causa tanto escândalo", escreve o editorialista.

A Folha ignora as posições técnicas dos engenheiros da Petrobrás, dos petroleiros nacionais e de professores de universidades prestigiadas, como Gilberto Bercovici, da Universidade de São Paulo, que defendem que países produtores de petróleo usem os recursos naturais em benefício de suas populações e de seu desenvolvimento.

Antes do golpe de estado, a Petrobrás era uma empresa integrada de energia, atuando na produção, no refino e na distribuição. A empresa foi criada justamente para garantir o abastecimento no mercado interno, propiciando condições para o desenvolvimento nacional. Depois do golpe de estado de 2016, no entanto, os recursos naturais brasileiros foram apropriados pelo mercado financeiro, produzindo o desastre econômico atual. Para piorar, a BR Distribuidora foi privatizada, assim como outros ativos da Petrobrás. Com o editorial desta quarta-feira, a Folha se alinha com a política que é a principal causa do subdesenvolvimento brasileiro.

