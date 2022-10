Folha avalia que Bolsonaro é golpista e chantagista

Proposta de aumentar o número de ministros do STF para controlar a Corte "foi retirada do baú autoritário na esteira das vitórias de bolsonaristas nas disputas para o Legislativo" edit

247 - Em editorial publicado na noite desta segunda-feira (10), a Folha de S. Paulo afirma que Jair Bolsonaro (PL) é golpista e chantagista. O texto se refere à proposta que está na mesa do chefe do Executivo de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para controlá-lo.

"A proposta foi retirada do baú autoritário na esteira das vitórias de bolsonaristas e assemelhados nas disputas para o Legislativo. Um desses casos foi o do próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), um general da reserva saudoso dos confortos da ditadura e eleito senador pelo Rio Grande do Sul", destaca o editorial.

O jornal ressalta que Bolsonaro claramente faz chantagem com o STF: "o mandatário retomou o assunto neste domingo (9), em tom abertamente chantagista. 'Se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura', condicionou, em seu estilo tortuoso, 'talvez você descarte essa sugestão'".

A Folha, no entanto, diz que Bolsonaro, se reeleito, terá um caminho difícil para levar adiante a 'reforma' do Supremo. "Uma reforma do STF depende de mudança constitucional, o que demanda apoio de 60% da Câmara dos Deputados e do Senado. Por fortalecido que esteja, o bolsonarismo autoritário não dispõe de tantos votos, nem a precária popularidade do líder parece capaz de mover os parlamentares. A sociedade brasileira tem dado mostras consistentes de defesa dos valores democráticos, ainda que com críticas compreensíveis ao desempenho dos Poderes. As instituições, do mesmo modo, resistem a investidas do populismo".

