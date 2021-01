Folha cobra de Aras e do Congresso investigação contra Bolsonaro

"Pela Constituição, compete ao Legislativo julgar crimes de responsabilidade, mas cabe à Procuradoria investigar crimes comuns de autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal, entre elas o presidente e seus ministros", diz, em editorial, a Folha de S.Paulo, que vê Augusto Aras "acuado". A conduta de Bolsonaro "transcende o descaso e a incompetência", afirma edit

247 - "O tom defensivo do texto expõe um chefe do Ministério Público Federal acuado", diz, em editorial, o jornal Folha de S.Paulo numa referência ao texto divulgado por Augusto Aras em que o procurador-geral da República afirma ser responsabilidade do Congresso Nacional analisar crimes cometidos por Jair Bolsonaro nesta pandemia.

De acordo com o texto, a conduta de Bolsonaro diante da crise na saúde "merece investigação minuciosa", pois "transcende o descaso e a incompetência".

"Pela Constituição, compete ao Legislativo julgar crimes de responsabilidade, mas cabe à Procuradoria investigar crimes comuns de autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal, entre elas o presidente e seus ministros", continua.

"Do nebuloso comunicado oficial do duvidoso procurador, resta verdadeiro que cabe ao Congresso o exame de crimes de responsabilidade, definidos pela lei 1.079, de 1950, e puníveis com o impeachment —e, no caso de Bolsonaro, trata-se de tema hoje em debate".

