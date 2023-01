Folha cobra de Lula uma política externa distante dos BRICS, da Unasul, de Cuba, Nicarágua e Venezuela

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo defendeu, em editorial , uma política externa brasileira alinhada aos interesses da Casa Branca, com um Brasil mais distante dos BRICS e de alguns países sul-americanos. No texto, o jornal também critica o chanceler Mauro Vieira. "Seu discurso de posse não chegou a ser animador. Vieira, cria do farol da diplomacia lulista, o ex-chanceler Celso Amorim, tirou da prateleira siglas empoeiradas por desuso merecido, como a Unasul (clube sul-americano morto há tempos)", escreve a Folha.

"Qual papel Lula vê nos Brics, grupo que uniu Brasil, Rússia, China e África do Sul hoje? Nos anos 2000, havia uma ideia de Sul Global emergente; hoje há Pequim engalfinhada em disputa com os EUA, Moscou atacando a Ucrânia, Nova Déli disputando a primazia no continente asiático com os chineses", acrescenta o editorialista.

"Resta saber como será a reação a atos em Cuba, Venezuela ou Nicarágua. A mera retomada de um velho normal será insuficiente ante os desafios de um mundo diferente daquele em que Lula era chamado de 'o cara' por Barack Obama", finaliza o autor do texto.

