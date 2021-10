Folha critica ausência de Lula na Paulista e é criticada nas redes

Apoie o 247

247 – A cobertura da Folha de S. Paulo sobre os protestos contra Jair Bolsonaro em centenas de cidades do País decidiu destacar a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Avenida Paulista – o que gerou insatisfação nas redes. "As manifestações pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo e diversas cidades pelo país, neste sábado (2), foram lideradas por movimentos e partidos de esquerda e contaram com adesões tímidas à direita, apesar dos esforços de organizadores para que os atos tivessem amplitude ideológica. Estiveram ausentes tanto presidenciáveis da chamada terceira via como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nome que lidera a disputa para 2022 e que foi exaltado pelos manifestantes nas ruas, mas até o momento não compareceu a um protesto da Campanha Nacional Fora Bolsonaro", apontou a reportagem .

"O ato na avenida Paulista reuniu 8.000 pessoas, segundo estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo, pouco acima dos 6.000 participantes medidos no ato de 12 de setembro, promovido pela direita, mas bem abaixo dos 125 mil estimados no protesto bolsonarista do 7 de Setembro —todos ocorridos na avenida Paulista", prosseguiu o repórter. Confira a reação do ex-deputado Jean Wyllys:

Ainda me espanta que a Folha de São Paulo minta tão descaradamente dessa forma quando lhe convém - o que mina a credibilidade do jornalismo como um todo, e fortalece as fábricas de fake news - e siga obcecada até pela ausência de @LulaOficial ! pic.twitter.com/iBLeuUiQ3A
October 2, 2021

