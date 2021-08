Folha de S.Paulo denuncia em editorial que Brasil vive sob desgoverno e Bolsonaro não trabalha

247 - "Deterioraram-se rapidamente, nos últimos dias, as expectativas para a evolução da economia no que resta do atual governo. Se neste ano está em curso uma recuperação precária e desigual de perdas provocadas pela pandemia, para 2022 surgem mais projeções de um desempenho abaixo do medíocre", aponta a Folha de S.Paulo em editorial neste sábado (21).

O jornal mostra com pessimismo os indicadores do mercado financeiro. "A cotação do dólar, que chegou a cair abaixo dos R$ 5 em junho, acumula alta de 8,5% desde então, segundo as médias diárias apuradas pelo Banco Central" e "o índice da Bolsa de Valores, que passava dos 130 mil pontos há menos de dois meses, fechou em 118 mil nesta sexta-feira (20)". De original na sinistrose econômica, só o presidente que tumultua e não trabalha

O jornal critica severamente a gestão da política econômica, a cargo do ministro Paulo Guedes, que "já dera fartas mostras de inoperância gerencial e desarticulação política". A Folha opina que esta desastrosa gestão "agora coloca em risco a credibilidade de seu compromisso mais básico com o reequilíbrio fiscal".

No ambiente de "sinistrose", a Folha observa que Jair Bolsonaro tumultua o ambiente político e institucional, "misturando seus pendores golpistas a sua aversão pelo trabalho de governar o país".

E conclui: "As mentiras, as bravatas, os conflitos estéreis e, sobretudo, a desídia de Bolsonaro já deixaram um trágico legado de mortes desnecessárias na pandemia, mas suas consequências nas políticas públicas —notadamente em educação e ambiente— ainda se farão sentir por muitos anos".

