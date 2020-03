Folha defende que Jair Bolsonaro seja isolado

247 – Editorial do jornal Folha de S. Paulo deste sábado defende que Jair Bolsonaro seja ignorado pelas pessoas sérias do Brasil. "Enquanto o mundo busca coordenar esforços, os filhos do presidente seguem apostando na confusão e fustigando inimigos imaginários —da China aos líderes do Congresso Nacional", aponta o texto.

"Em pronunciamento na internet nesta quinta (19), Bolsonaro voltou a criticar providências tomadas por vários estados para conter a propagação do vírus, alertando para as dificuldades que uma paralisia da atividade econômica causará. Ninguém ignora os riscos criados pelo avanço da doença, mas o presidente parece o único a agir como se não tivesse noção de prioridades, da importância de cooperação com outras esferas de governo e do imperativo de transmitir segurança à sociedade. Deixá-lo falando sozinho é a melhor opção", conclui o editorialista.