Folha diz que descobriu Dominghetti durante apuração de propina e que foi Cristiano quem o convenceu a falar

247 - A Folha de S.Paulo publicou um texto nesta quinta-feira (1) esclarecendo que a jornalista Constanza Rezende, ao investigar negociação da empresa Davati Medical Supply, localizou Luiz Paulo Dominghetti, pediu e fez uma entrevista com ele sobre cobrança de propina para aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde.

O detalhamento da apuração jornalística foi publicado após questionamentos levantados durante o depoimento de Dominghetti à CPI da Covid, como se o depoente teria procurado o jornal para fazer a denúncia, e não o contrário. Senadores de oposição na CPI desconfiavam se Dominghetti não seria alguém “plantado” pelo governo Bolsonaro.

“Perguntar não ofende: A Folha descobriu Dominguetti ou Dominguetti procurou o jornal para oferecer sua denúncia?”, indagou no Twitter o colunista do Globo Ascânio Leme. Diversos internautas fizeram perguntas similares: “Pera aí, deixa eu tentar entender. Se o Dominghetti é cavalo de troia bolson*rista, a Folha não apurou a fundo? A Folha corroborou? Ou a Folha foi feita de trouxa?”, perguntou a estudante Taís Oliveira.

O jornal explica ter iniciado a apuração a partir de uma dica dada pelo deputado Luis Miranda durante seu depoimento à CPI na última sexta (25). E que após chegar a Cristiano Hossri Carvalho, procurador da Davati no Brasil, o próprio Cristiano confessou que a empresa recebeu a cobrança de propina, mas informou não ter sido ele pessoalmente a pessoa a ter ouvido, e sim Dominghetti.

Cristiano insistiu para que Dominghetti falasse sobre o jantar com representantes do Ministério da Saúde, em que ele esteve presente, e o PM relatou o encontro, com Cristiano junto na mesma ligação.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.