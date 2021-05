Folha diz que Salles causa graves prejuízos econômicos ao Brasil

"Os prejuízos à reputação do país serão imediatos, numa área em que as ações desastrosas do governo Jair Bolsonaro só serviram para semear desconfiança", aponta o editorial edit

247 – "A operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta (19) lança graves suspeitas sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e eleva o já enorme desconforto causado por sua presença no governo", aponta editorial da Folha desta quinta-feira "Como se não bastassem a devastação da Amazônia, os incêndios no Pantanal e o esvaziamento dos órgãos de proteção ambiental, Salles agora é apontado como participante de um esquema de exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa."

"Ainda há muito a ser feito para esclarecer as suspeitas levantadas, mas os prejuízos à reputação do país serão imediatos, numa área em que as ações desastrosas do governo Jair Bolsonaro só serviram para semear desconfiança", escreve ainda o editorialista. "Relatos de funcionários que compartilharam com os investigadores mensagens trocadas com os assessores do ministro agora afastados descrevem o ministério como um local contaminado por intrigas, perseguições e intimidação."

