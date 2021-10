Folha é detonada após reportagem que esconde feitos de Lula e Dilma no combate à desigualdade

Engraçado, né? Justamente no período de Lula e Dilma, aqueles que "ferraram" o Brasil. Bom, excelente, magnífico ficou com temer e com o... Dá pra entender por que do golpe de 2016. Dá pra ver quem se incomodou com a ascensão social dos pobres... https://t.co/HUl7QtyQVD