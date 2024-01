Folha é detonada nas redes após texto sobre Javier Milei: 'o argentino é o novo Sergio Moro da imprensa de direita brasileira'

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o jornal Folha de S.Paulo após a publicação do texto intitulado "A esperança de Milei para os latinos" e que teve como subtítulo "O entendimento do presidente argentino da economia e da política é muito bom". Na rede social X, usuários discordaram do posicionamento emitido pelo periódico.

"Gente, e esta propaganda ruim? Péssima, na verdade", escreveu o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT). "Milei é o novo Sergio Moro da imprensa de direita brasileira, derrotada aqui em seus esforços de impor sua política econômica neoliberal e ecocida ao governo ⁦@LulaOficial".

"Que surto delirante!", publicou outro perfil. "A editoria deste jornal… Não tem ninguém pra dizer que eles estão passando vergonha?". Outro internauta fez a seguinte postagem: "como ele é tão bom para a Folha, deveria se transferir pra lá e parar de falar asneiras por aqui".

"Gente, e esta propaganda ruim? Péssima, na verdade", escreveu o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT). "Milei é o novo Sergio Moro da imprensa de direita brasileira, derrotada aqui em seus esforços de impor sua política econômica neoliberal e ecocida ao governo ⁦@LulaOficial".

"Que surto delirante!", publicou outro perfil. "A editoria deste jornal… Não tem ninguém pra dizer que eles estão passando vergonha?".

"Como ele é tão bom para a Folha, deveria se transferir pra lá e parar de falar asneiras por aqui".

