Folha enaltece carta pela democracia contra o golpismo em editorial: “ruptura democrática nunca mais!”

A carta organizada por ex-alunos da Faculdade de Direito da US aciona o vínculo primordial do regime das liberdade", afirma o editorial

247 - O jornal Folha de S.Paulo publicou editorial neste domingo enaltecendo a carta pela democracia. “A carta organizada por ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, endossada a esta altura por centenas de milhares de subscritores, aciona o vínculo primordial do regime das liberdades, inscrito na Carta de 1988”.

“Subverter as regras do jogo democrático, além de configurar um retrocesso civil e humanitário, arruinaria o ambiente de negócios, com repercussão em menos emprego e renda para todos”, adverte.

“Cartas e manifestos, frise-se, fazem apenas vocalizar as convicções arraigadas da opinião pública nacional diante da audácia de um presidente que voltou a balbuciar um léxico golpista sem tradução na atual República brasileira”, diz outro trecho do texto.

“Essa incrustação dos valores democráticos talvez leve a maioria, como também aponta o Datafolha, a descrer de que Bolsonaro vá tentar se manter no poder pela força”

O texto ainda diz que “golpe de Estado, para o cidadão mediano do Brasil do século 21, é o inominável que jaz nas profundezas de um passado longínquo e violento. Para que continue soterrado, às vezes é preciso nomeá-lo com a estridência dos trovões. Ruptura democrática nunca mais!”

