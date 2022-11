Folha faz lobby pela manutenção dos superdividendos da Petrobrás

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado de 2016, que teve como eixo central a mudança na política para o petróleo no Brasil, defendeu, nesta segunda-feira a manutenção da política de superdividendos da Petrobrás. Após o golpe, a estatal passou a cobrar preços abusivos da sociedade, o que gerou fome e inflação, e paralisou seus investimentos para transferir todos os seus lucros a acionistas privados da companhia.

"Começou, assim, a bater recordes na geração de caixa e a distribuir dividendos em volumes jamais vistos. A conjuntura atual de preços elevados do petróleo viabilizou nos primeiros nove meses de 2022 o pagamento de R$ 180 bilhões, 77,5% a mais que no ano passado. A política atual da empresa determina o pagamento de 60% da geração de caixa operacional, menos investimentos, enquanto o passivo for menor que US$ 65 bilhões. Tal padrão de remuneração dos acionistas —em especial a União, que detém 37% do capital— só é possível porque a dívida atual, de US$ 54,3 bilhões, é inferior ao resultado operacional anual", celebra o editorial da Folha .

"Doravante, as principais incógnitas dizem respeito à continuidade da disciplina nos empreendimentos e ao potencial uso da companhia para controlar a inflação. Durante a campanha, afinal, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou os dividendos, indicou que vai intervir nos preços e prometeu voltar aos aportes em refinarias", critica o editorialista, antes de fazer uma ameaça. "Qualquer interferência na determinação de preços, por exemplo, traria reação dos acionistas minoritários nos tribunais".

