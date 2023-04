Folha publica primeiro elogio a Dilma desde que apoiou o golpe de 2016

Ao publicar o artigo de Igor Patrick, o jornal traz uma posição favorável à presidente do banco dos BRICS edit

247 - O jornal Folha de S.Paulo Folha publicou neste sábado (1) o primeiro elogio a ex-presidente Dilma Rousseff desde que apoiou o golpe de 2016. O afago foi transmitido através de um artigo do jornalista Igor Patrick, que traz uma posição favorável à presidente do banco dos BRICS.

Patrick inicia o artigo afirmando que “Dilma Rousseff chegou sorridente à sede do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) em Xangai, pronta para liderar uma das poucas materializações concretas da parceria iniciada pelo Brics. Cercada de sorrisos e pompa, a ex-presidente desembarca na China cumprindo um desejo antigo de Lula: requalificar sua imagem em um posto internacional à altura de um dos principais quadros do PT”.

“A imprensa brasileira pode até ter dado desnecessário destaque ao salário de Dilma à frente da instituição, mas será na delicada gestão destas barreiras até o fim do mandato em 2025 que precisaremos estar de olho. A tarefa de qualificar o banco do Brics em um cenário tão complicado será hercúlea, mas se tiver sucesso, Dilma certamente trará lastro de prestígio ao Brasil como um todo”, diz um trecho do artigo.

