Fontenelle critica Juliette, manda ex-BBB estudar para ser atriz e é dotonada nas redes (vídeo)

No Twitter, internautas detonaram Fontenelle dizendo que o seu comentário foi xenofóbico edit

247 - Em vídeo divulgado no Instagram, a atriz e youtuber Antônia Fontenelle detonou Juliette Freire ao comentar o desabafo da ex-BBB que foi vítima de xenofobia. Juliette relatou que em um teste para dublagem de um filme lhe foi pedido que ela neutralizasse o sotaque nordestino.

No vídeo, Fontenelle desqualifica Juliette e diz que para ser atriz Juliette precisa estudar, e que as denúncias de xenofobia relatadas pela ex-BBB são mi mi mi. “Ela insiste em ser atriz, cantora e sei lá o que, mas sem estudar. Ela e sua mania de acusar todo mundo de xenofobia. Inclusive ela me arrumou um problema muito grande por causa dessa palhaçada dela”, questiona.

A youtuber diz que “é normal” pedir para neutralizar o sotaque e cita como exemplo a atriz Suzana Vieira, que para interpretar uma personagem nordestina teve que “aprender” o sotaque nordestino.

“Susana Vieira é carioca e ela fez a Maria do Carmo, que é nordestina. Quando pediram pra ela fazer sotaque de nordestina, você acha que ela foi acusar o Aguinaldo Silva ou os diretores da novela de xenofobia?”, perguntou.

No Twitter, os internautas detonaram Fontenelle dizendo que o seu comentário foi ainda mais xenofóbico.

“Quando a pessoa se acha inteligente e dá um exemplo de xenofobia sofrida por uma carioca se fazendo passar por nordestina. O preconceito está aí! Estampado no ex. e ignorância. Para existir xenofobia, tem que existir relação de poder e etnocentrismo. Quer defender o racismo reverso tbm?”, questiona a internauta.

