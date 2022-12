Fórum de Cooperação de Mídia China-Estados Árabes 2022 é realizado na Arábia Saudita

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O Fórum de Cooperação de Mídia China-Estados Árabes 2022 foi realizado no dia 5 de dezembro, em Riad, capital da Arábia Saudita. O fórum foi co-organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e pelo Ministério da Informação da Arábia Saudita, com o tema "Fortalecer os intercâmbios e o aprendizado mútuo e promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado China-Estados Árabes". Mais de 150 convidados, incluindo funcionários governamentais, representantes de organizações de mídia, especialistas e acadêmicos da China e de 22 países árabes, participaram do evento de forma presencial e virtual.

Em seu discurso, o ministro saudita do Comércio e ministro interino da Mídia, Majid Abdullah Al-Qasabi, destacou que os países árabes consideram a China um parceiro confiável para alcançar o desenvolvimento comum em vários campos e esperam que os dois lados fortaleçam os intercâmbios culturais e promovam o desenvolvimento em diferentes setores por meio deste fórum.

Por sua vez, o presidente do CMG, Shen Haixiong, disse que o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que foi concluído recentemente, injetou forte ímpeto na cooperação amistosa entre a China e outros países do mundo e na promoção dos valores comuns de toda a humanidade. O CMG aproveitará este fórum como uma oportunidade para aprofundar intercâmbios e diálogos com todos os setores da sociedade nos países árabes, fortalecer a cooperação pragmática e ajudar conjuntamente a parceria estratégica China-Estados Árabes a alcançar um nível mais alto.

O CEO da Autoridade de Radiodifusão Saudita (Saudi Broadcasting Authority) e presidente da União de Radiodifusão de Estados Árabes (ASBU, na sigla em ingês), Mohammad bin Fahd Al-Harithi, disse que as relações entre os países árabes e a China alcançaram um desenvolvimento considerável nos últimos anos. Ele espera que as mídias árabe e chinesa compreendam o fórum como uma oportunidade para assumir suas devidas responsabilidades e fortalecer os intercâmbios e diálogos para promover em conjunto a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado entre a região e a China.

O embaixador chinês na Arábia Saudita e representante na Organização de Cooperação Islâmica, Chen Weiqing, expressou seu agradecimento às mídias chinesa e árabe por suas contribuições positivas para aumentar a compreensão mútua e a amizade entre os dois povos. Ele expressou a esperança de que os veículos de imprensa de ambos os lados promovam a construção conjunta de uma parceria de desenvolvimento global de união, igualdade, equilíbrio e benefício comum.

Na ocasião, o CMG e a ASBU emitiram em conjunto a "Iniciativa de Cooperação e Intercâmbio de Mídia da China e dos Estados Árabes", defendendo que os veículos de imprensa chineses e árabes fortaleçam o aprendizado mútuo, respeitem as responsabilidades da mídia, aprofundem os intercâmbios e a cooperação, de modo a dar contribuições próprias para elevar a parceria estratégica bilateral a um patamar mais alto.

O fórum foi amplamente acompanhado pela mídia árabe e mais de 30 meios de comunicação em países da região transmitiram ao vivo ou veicularam reportagens sobre o evento.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart

