Fórum do CMG foca oportunidade da China e desenvolvimento do mundo nas mudanças globais

Rádio Internacional da China - O China Global Television Network (CGTN), canal internacional do Grupo de Mídia da China (CMG), organizou um fórum temático televisivo na sexta-feira (28) que focou as oportunidades da China e o desenvolvimento do mundo no contexto das mudanças globais

Políticos, responsáveis por organizações internacionais e especialistas prestigiados dos EUA, do Reino Unido, da Espanha, da Noruega, da África do Sul, do Quirguistão e do Nepal trocaram opiniões sobre a promoção da construção do novo tipo de relações internacionais, a modernização ao estilo chinês e o desenvolvimento de alta qualidade.

Todos os participantes opinaram que o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) traçou um plano claro para o desenvolvimento futuro do país e deu força para todos os países enfrentarem os desafios de mãos dadas para concretizar um desenvolvimento comum.

O ex-primeiro-ministro do Quirguistão Djoomart Otorbaev afirmou que o modelo de desenvolvimento de alta qualidade ajudará a China a não cair na armadilha da renda média. Djoomart Otobaev elogiou o rápido avanço chinês na indústria de semicondutores e na economia verde e propôs que o país estabeleça um “Vale do Silício da Ásia”, para atrair talentos de todo o mundo.

O ex-vice-secretário-geral da ONU Erik Solheim elogiou a governança ambiental na China, dizendo que, em apenas sete anos, o país atingiu o efeito de governança ambiental que países ocidentais desenvolvidos levaram 40 anos para alcançar.

Mais de cem estudantes universitários chineses participaram da sessão interativa do fórum. Mais de 350 veículos de imprensa publicaram reportagens sobre o evento.

