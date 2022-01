Fórum Global de Inovação da Mídia é realizado em Beijing

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, afirmou que o Grupo de Mídia da China (CMG) é um "parceiro inestimável" do COI edit

Rádio Internacional da China - O primeiro Fórum Global de Inovação da Mídia foi realizado em Beijing na quarta-feira (26). Com o tema “Juntos para as Olimpíadas de Inverno High-tech”, o evento atraiu a participação on-line de 145 entidades de mídia e organizações internacionais do mundo.

O fórum é uma iniciativa do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), co-organizado pelo Comitê Olímpico Chinês e pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia da China.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, parabenizou a iniciativa pelo seu sucesso e desejou um resultado frutífero. Em sua mensagem de vídeo, ele indicou que o CMG havia superado muitas dificuldades e tornado possível este fórum de uma forma inovadora.

Bach disse que, durante décadas, o CMG, anteriormente CCTV, tem sido um parceiro inestimável do COI e se comprometido a apresentar os encantos dos Jogos Olímpicos a centenas de milhões de chineses. Com a aproximação das Olimpíadas de Inverno de Beijing, é preciso agradecer o CMG e todos outros parceiros de mídia por escrever, junto com COI, um novo capítulo emocionante da história do esporte.

O presidente e editor-chefe do CMG, Shen Haixiong, disse que a mensagem do presidente chinês, Xi Jinping, guiou o trabalho unido em apoio aos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing e ao Movimento Olímpico com o tema “Juntos para as Olimpíadas de Inverno High-tech”. Ele salientou que o presidente tem grandes expectativas para o importante papel da mídia.

Shen Haixiong enfatizou que o CMG quer esforçar-se junto com parceiros globais de mídia e cooperar plenamente com o COI para apresentar os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, um novo capítulo olímpico de excelência.

No fórum, o CMG e várias organizações internacionais de mídia emitiram a Iniciativa Conjunta do 1o Fórum Global de Inovação da Mídia, defendendo que as entidades de mídia de todos os países devem promover o espírito de inovação, cumprir suas responsabilidades e missões, reunir consensos e impulsionar o avanço da comunidade humana.

