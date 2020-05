Foto de Sikêra Jr. com saúde debilitada após diagnóstico de Covid-19 viraliza no WhatsApp

De acordo com a assessoria de imprensa do apresentador, a imagem que circula em grupos de whatsapp “deve ser da semana passada” edit

247 - Uma foto do apresentador Sikêra Jr. deitado na cama com uma máscara de oxigênio viralizou em grupos de WhatsApp.

Sikêra é um dos maiores porta-vozes do bolsonarismo na imprensa, responsável pelo programa “Alerta Nacional”, transmitido pela TV A Crítica, afiliada da Rede TV! em Manaus (AM), uma das cidades com maior número de casos do novo coronavírus no Brasil, e já chegou a fazer várias críticas ao isolamento social e a minimizar a gravidade do coronavírus. Porém, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19 , apelou para que as pessoas levem a doença a sério .

Segundo o colunista Leo Dias, do portal UOL, que divulgou a foto do apresentador, “seis pessoas que tiveram contato com o jornalista da RedeTV! já receberam resultados positivos para os exames de diagnóstico do novo coronavírus. Dentre eles, apenas Sikêra Jr. faz parte do grupo de risco da doença, por ser cardíaco e ter infartado há alguns anos”.

O colunista também disse que a assessoria de imprensa de Sikêra Jr. informou que a foto “deve ser da semana passada”. “Ele está bem. Já passou o período da doença, mas segue se recuperando. O Sikêra não estava usando respirador, apenas uma máscara de oxigênio porque estava ficando cansado muito fácil”, declarou seu assessor, Wallacy Bruno.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.