Fotográfo paraguaio divulga fotos de Ronaldinho na prisão

O fotógrafo paraguaio Hernán Rodriguez registrou e publicou fotos do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que está preso no Paraguai, após ser flagrado com documentos falsificados edit

247 - O ex-jogador, Embaixador do Turismo do governo brasilero, foi levado algemado para as instalações carcerárias do país e aguarda a movimentação do governo brasileiro para acelerar sua soltura.

O ministro da Justiça Sérgio Moro, que interveio em favor do ex-jogador, ja está de viagem marcada paa o Paraguai nos próximos dias 26 e 27 de março, com agenda oficial relatando "reuniões sobre segurança pública".

