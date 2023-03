Fragmentos de escultura de Jeff Koons quebrada são alvo de colecionadores

Apoie o 247

247 - Fragmentos da escultura quebrada "Balloon Dog (Blue)" de Jeff Koons tornaram-se alvo de colecionadores que enxergam valor artístico nos pedaços. A peça, avaliada em cerca de R$ 220 mil (US$ 42 mil), foi danificada quando uma mulher a derrubou acidentalmente durante a feira de arte contemporânea Art Wynwood, em Miami (EUA), em 16 de fevereiro. Cédric Boero, gerente da Bel-Air Fine Art, estande onde a peça estava sendo exibida, afirmou que vários colecionadores se ofereceram para comprar os fragmentos.

O colecionador de arte Stephen Gamson é um dos interessados nos pedaços da escultura. Ele estava presente no momento da queda e considera que a história torna a arte ainda mais interessante. Gamson pretende criar uma obra de arte própria com os fragmentos, colocando-os em uma caixa com uma placa. Em 2016, outra escultura de cachorro de Koons já havia sido quebrada.

Koons detém o recorde de obra de arte mais cara vendida em um leilão por um artista vivo, com a escultura Rabbit sendo comprada por R$ 470 (US$ 91 milhões). Apesar do incidente, Koons minimizou a perda da escultura quebrada, afirmando que "é apenas um prato de porcelana".





