Freixo vai processar Mário Gomes após ator dizer que ele é o responsável pela falta de oxigênio em Manaus

O PSOL entrou na noite desta quinta-feira (21) na Justiça do Rio de Janeiro com uma ação de danos morais contra o ator Mário Gomes por causa de uma fake news compartilhada pelo ator sobre a crise do oxigênio em Manaus

247 - O PSOL entrou na noite desta quinta-feira (21) na Justiça do Rio de Janeiro com uma ação de danos morais contra o ator Mario Gome por causa de uma fake news compartilhada pelo ator sobre a crise do oxigênio em Manaus. A informação é do jornalista Llauro Jardim, em sua coluna no portal O Globo.

O jornalista informa que, em um áudio gravado para Carlos Vereza que circula nas redes sociais, Gomes afirma que Freixo está por trás da falta do oxigênio na capital amazonense:

"Os caras estão matando as pessoas. Não foi o Freixo que arrumou o esquema lá em Manaus, rapaz? Tiraram o oxigênio. Tentaram tirar aqui em Cabo Frio. O Freixo tentou...correram com ele de lá", disparou o ator na fake news.

A ação pede ao juiz o pagamento de R$ 44 mil "em razão dos danos morais":

