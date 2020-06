Fuga de Weintraub foi o apogeu de um desastre, diz Vera Magalhães

"O pior ministro da Educação que o Brasil já teve se despediu com um bilhete em papel de pão, um abracinho no presidente e uma banana para o País", diz a jornalista, que também aponta o descaso de Bolsonaro com o tema edit

247 – A jornalista Vera Magalhães, colunista do Estado de S. Paulo, concorda com a tese de que Abraham Weintraub foi um desastre completo para a educação brasileira e para a imagem do governo Boslonaro. "A fuga canhestra de Abraham Weintraub do País e seu desembarque caricato em Miami foram o apogeu de uma gestão daninha na Educação", diz ela, em sua coluna .

"O pior ministro da Educação que o Brasil já teve se despediu com um bilhete em papel de pão, um abracinho no presidente e uma banana para o País. Para poder entrar nos Estados Unidos, se valeu de uma fraude ao Diário Oficial, mais um expediente que vai se tornando rotina no governo coalhado de ilegalidades de Jair Bolsonaro", aponta.

"O estrago é tão indisfarçável que Bolsonaro, que também não está nem aí para a Educação, tem de cobrar dos candidatos a ministro um plano para a volta às aulas, já que a equipe que o fujão deixou não tem nada a apresentar, ao que parece", escreve ainda a jornalista.

