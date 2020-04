Morre segundo funcionário do SBT no Rio que teve coronavírus

247 - Funcionário da afiliada do SBT no Rio de Janeiro, Robson Thiago Mesquita, conhecido como Tio Chico, morreu na terça-feira (21) após sofrer complicações pelo tratamento de Covid-19. A emissora confirmou a morte de seu segundo colaborador que contraiu o novo coronavírus. O cinegrafista deixa a mulher, Brunna Santos, e a filha recém-nascida, Valentina. A informação é do portal UOL.

Nas redes sociais, uma colega de Mesquita revelou que ele não teve tempo de conhecer a própria filha. "Não tenho palavras pra expressar o sentimento. Só peço a Deus agora que que ele seja recebido de braços abertos e que a família receba o consolo divino nesse momento de imensa dor", escreveu Rafaela Coutinho, produtora de reportagens no SBT Rio.

Uma das primeiras funcionárias a ser diagnosticada com o vírus, a apresentadora Isabele Benito desabafou sobre a morte do amigo. "Te amaremos pra sempre. Chicória, meu amigo querido lutou, foi um guerreiro como sempre se mostrou na vida", escreveu a titular do jornal local da afiliada carioca.

Em 13 de abril, o editor de imagens José Augusto Nascimento Silva morreu em decorrência do novo coronavírus. Três semanas antes de sua morte, ele enviou áudios pelo WhatsApp acusando a emissora de negligência

