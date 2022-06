Funcionários da Apple aprovam sindicalização em Baltimore

Apoie o 247

247 - Trabalhadores da Apple de Baltimore, no estado de Maryland, se tornaram os primeiros sindicalizados da empresa de telefonia e tecnologia nos EUA. A categoria aprovou neste sábado (18) por 65 votos a favor contra 33, a filiação à Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores do Setor Aeroespacial.



Com mais de 270 unidades físicas nos Estados Unidos, os trabalhadores acreditam que agora possam reivindicar aumento salarial e a revisão das políticas de controle à disseminação da Covid-19.

Como estratégia para boicotar o movimento de filiação, na semana passada a Apple tentou convencer os funcionários sobre os “prejuízos” da sindicalização, através de vídeos enviados aos colaboradores. A empresa chegou a oferecer aumento de US$ 20 para US$ 22 por hora.

Na unidade de Atlanta e na capital da Geórgia a empresa conseguiu “convencer” os trabalhadores a desistirem da filiação. A loja acusou a Apple de influenciar os empregados e disse que pode retomar o processo. Outras unidades da empresa em Nova York e em Kentucky também planejam avançar para aderir aos sindicatos, informa o jornal The New York Times.

