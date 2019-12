Funcionários da Globo planejam protesto contra cortes e demissões

O ato seria contra mudanças em planos de saúde, demissões e cortes feitos e ou anunciados pela emissora. Jornalistas, especialmente, vêm protestando contra as mudanças no regime de contratação e nos planos de saúde. edit

247 - Contra mudanças em planos de saúde, demissões e cortes feitos e ou anunciados pela emissora, funcionários da rede Globo planejam uma manifestação no próximo dia 10 de janeiro, em São Paulo.

Jornalistas, especialmente, vêm protestando contra as mudanças no regime de contratação e nos planos de saúde, informa reportagem do UOL.

"Os funcionários da TV Globo vão fazer história! No dia 10/01/2020 faremos uma paralisação geral. Fecharemos as duas entradas da TV Globo São Paulo para reivindicar nossos direitos."

Esta é uma das mensagens que têm sido veiculadas em grupos de mensagens de trabalhadores da Globo.