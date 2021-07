'Fux quer domar a fera travestida de presidente', diz Noblat

Para o jornalista Ricardo Noblat, o real objetivo do presidente do STF, Luiz Fux, ao se encontrar com Jair Bolsonaro visa "domar a fera travestida de presidente da República" edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat, colunista do Metrópoles, questiona quanto tempo vai durar a suposta mudança de comportamento de Jair Bolsonaro para a versão “Jairzinho paz & amor”. Para ele, “a pantomima sobre mais um pacto entre os três poderes da República começou com o encontro do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com o presidente soluçante”. Para ele, a pretensão do magistrado “é domar a fera travestida de presidente da República”.

“Em novo ato, previsto para hoje sob o patrocínio da toga, o ministro Fux, Bolsonaro e os presidentes do Senado e da Câmara se reunirão para mostrar como estão unidos pelo país. E assim, por quanto tempo ainda não se sabe, a harmonia entre os três poderes estará restabelecida, e afastada as ameaças de novas crises, cancelamento de eleições, golpe militar, essas coisas”, observa.

“O antecessor de Fux na função de presidente do Supremo, o ex-ministro petista Dias Toffoli, bem que tentou firmar um pacto à sua época. Chegou a anunciar que o pacto era um sucesso”, relembra Noblat. “Fux dispensa a Bolsonaro um tratamento mais formal e cerimonioso. Mas sua pretensão oculta é a mesma de Toffoli: domar a fera travestida de presidente da República. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, que não gosta de jogar tempo fora, reduziu o pacto às suas devidas proporções: “Toda conversa é sempre salutar”, finaliza.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.