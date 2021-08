Gabeira: ao questionar o TSE por sua derrota em 2022, Bolsonaro já estará na condição de investigado

O jornalista Fernando Gabeira destaca o avanço de inquéritos contra Jair Bolsonaro tanto no TSE como no STF para barrar investidas contra o sistema eleitoral brasileiro edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo, o jornalista Fernando Gabeira destaca que, quando Jair Bolsonaro questionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por sua derrota em 2022, "ele já estará na condição de alguém investigado por inventar falsas teorias sobre o processo".

"Da mesma maneira, como existe um inquérito no STF sobre fake news, ele estará sendo investigado também em outro contexto, mas, no fundo, pelos mesmos motivos", diz.

De acordo com o jornalista, os primeiros dados do confronto contra o Judiciário estão lançados.

PUBLICIDADE

"Nem o TSE nem o próprio STF vão reagir apenas com notas de repúdio, apesar do trabalho diuturno do ministro Luís Roberto Barroso para demonstrar não só a eficácia, mas também a segurança e auditabilidade do sistema eleitoral", continua. "São movimentos complementares, muito mais eficazes do que simples protestos burocráticos", afirma.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.