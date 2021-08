Gabeira: Brasil só terá calma com Bolsonaro fora do poder

247 – O jornalista Fernando Gabeira avalia que Jair Bolsonaro é a pedra que precisa ser removida para que o Brasil volte a ter um mínimo de normalidade. "Não é impossível que Bolsonaro tente realizar suas ameaças. O que parece realmente impossível é qualquer êxito, no médio e longo prazos. Teria de suprimir a internet com grandes repercussões econômicas, sentiria o peso do isolamento internacional e a rejeição de uma ampla maioria do povo", escreve, em sua coluna no jornal O Globo.

"Todos os lances de seu projeto autoritário estão claramente delineados. O preço de considerá-lo apenas um fanfarrão seria muito alto: ele estimulou a compra de armas, mobilizou-se para negar a pandemia e apontou, cuidadosamente, inimigos para que não faltassem alvos para o ódio acumulado. Serão necessários muito cuidado e habilidade, mas é ilusório supor que o país volte à calma sem neutralizar Bolsonaro, assim como são risíveis as constantes promessas de que um dia, finalmente, ele vai adotar a moderação", finaliza.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE